Gazzetta - Milan, le tre Z come alternative a De Ketelaere: Ziyech, Zaniolo e Zielinski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan spera ancora di chiudere per Charles De Ketelaere, ma visto che la resistenza del Bruges non cade i rossoneri stanno valutando anche altre piste nel caso in cui la trattativa con il club belga dovesse saltare definitivamente nei prossimi giorni. Come alternative, il Diavolo sta valutando un tris di Z: Ziyech piace ma guadagna tanto, Zaniolo piace ma costa molto, mentre Zielinski ha caratteristiche diverse ma è molto apprezzato anche lui.