Gazzetta - Milan, oggi esami di controllo per Leao: rientro in campo tra Atalanta e Newcastle

vedi letture

Ieri sera, presente alla serata del Galà del Calcio, Rafael Leao ha dichiarato sulle sue condizioni fisiche: "Mi sento bene e non ho dolore ma non si deve rischiare e voglio rientrare al 100%". Oggi è una giornata decisiva per il portoghese che si sottoporrà ad alcuni esami di controllo per vedere se la lesione muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane è guarita oppure no.

Se il quadro sarà confortante, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, allora il portoghese tornerà a disposizione già sabato contro l'Atalanta, altrimenti il suo rientro avverrà nella gara successiva di Champions League contro il Newcastle. Anche se dovesse rientrare già a Bergamo, il numero 10 milanista difficilmente partirà titolare, ma giocherà uno spezzone di partita.