Gazzetta - Pioli ritrova Leao: sarà titolare contro la Roma

Finalmente, Stefano Pioli, dopo aver fatto i conti per settimane con l'emergenza, avrà a disposizione più soluzioni in attacco. Contro la Roma, infatti, oltre a Ibrahimovic, torneranno anche Rafael Leao e Ante Rebic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portoghese dovrebbe partire dall'inizio a sinistra, con il croato inizialmente in panchina ma pronto a scendere in campo (dopo due mesi) a gara in corso.