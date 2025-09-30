Gazzetta: "Super Pulisic. Nuovo bomber del Milan: è più decisivo di Lautaro"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Super Pulisic. Nuovo bomber del Milan: è più decisivo di Lautaro". L'attaccante americano è stato decisivo anche domenica contro il Napoli con un gol e un assist per la prima rete di Alexis Saelemaekers. Dall'esordio in Serie A (2023/24), Christian Pulisic è il giocatore che ha preso parte a più gol: 46 (27 reti, 19 assist), superando L. Martínez (45).

LE PAROLE DI PULISIC DOPO IL NAPOLI

Queste le parole di Pulisic a DAZN dopo Milan-Napoli 2-1.

Che partita avete fatto?

“I sacrifici che abbiamo fatto oggi sono stati incredibili, anche come abbiamo difeso dopo il rosso… Top, top”.

Sui nuovi:

“Anche il mister ha fatto molto bene per tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Con Modric e Rabiot abbiamo molta qualità e lo dimostriamo sul campo”.

