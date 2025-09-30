Se il Milan è un altro Milan, gran parte del merito è di Luka Modric
"Se il Milan è un altro Milan, gran parte del merito è di Luka Modric": lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che tra il croato e Massimiliano Allegri si è creato un feeling speciale, fatto di confronti, discussioni, consigli tattici e non solo. Il tecnico livornese sa bene che ogni parola e ogni gesto nell'ex Real Madrid valgono tantissimo: "Guardate Luka" continua a ripetere durante le sedute di allenamento a Milanello.
LE PAROLE DI PULISIC DOPO IL NAPOLI
Queste le parole di Pulisic a DAZN dopo Milan-Napoli 2-1.
Che partita avete fatto?
“I sacrifici che abbiamo fatto oggi sono stati incredibili, anche come abbiamo difeso dopo il rosso… Top, top”.
Sui nuovi:
“Anche il mister ha fatto molto bene per tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Con Modric e Rabiot abbiamo molta qualità e lo dimostriamo sul campo”.
