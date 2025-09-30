Verso Juventus-Milan: Leao, Nkunku o Gimenez? Rafa favorito se...

In vista di Juventus-Milan di domenica alle 20.45, Massimiliano Allegri non dovrebbe avere grossi dubbi di formazione se non in attacco dove dovrà scegliere il compagno di reparto di Christian Pulisic: Rafael Leao, Christopher Nkunku o ancora Santiago Gimenez? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il portoghese sarebbe il favorito se nel lavoro settimanale darà segnali di crescita.

Contro il Napoli, il numero 10 milanista è tornato in campo dopo essere stato fuori oltre un mese per un problema muscolare al polpaccio. La sua condizione non è ancora ottimale e quindi Allegri dovrà decidere se schierarlo comunque dal primo minuto o sfruttarlo poi a gara in corso. Nkunku non ha giocato nemmeno un minuto contro gli azzurri di Conte, mentre Gimenez, nonostante prestazioni generose, è ancora alla ricerca del primo gol in questa Serie A.

