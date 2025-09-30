Solidità difensiva, gruppo unito e chiarezza nelle regole: ecco come Allegri ha guarito il Milan

Dopo una stagione deludente come quella passata, il Milan aveva bisogno di un netto cambio di marcia che è arrivato ora grazie a Massimiliano Allegri. L'edizione odierna di Tuttosport riporta stamattina i pilastri della sua gestione: solidità difensiva, nuova coesione nello spogliatoio, senatori rigenerati e chiarezza nelle regole. Il Diavolo non è più un gruppo disunito come l'anno scorso, ma è diventato finalmente squadra e i risultati di questo si vedono anche in campo, con i rossoneri che sono primi in classifica in Serie A dopo le prime cinque giornate (12 punti come Napoli e Roma).

Domenica sera, dopo il successo contro il Napoli, Allegri ha spiegato a Milan TV: "Oggi per noi era un test importante. Anche giocando in 10 a livello di sofferenza. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la partita, ogni tanto abbiamo forzato troppo la giocata. Dobbiamo capire i momenti, dovevamo gestirla di più la palla, capire quando accelerare e quando gestirla. La cosa che mi è piaciuta di più è che stiamo diventando squadra".