Tuttosport in prima pagina: "Via libera alla vendita di San Siro"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Via libera alla vendita di San Siro". Nella notte è arrivata l'approvazione del Consiglio Comunale che ha approvato la delibera della vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. I due club, che hanno già affidato il progetto a Foster e Manica, costruiranno in quella zona il loro nuovo stadio.

Quella iniziata ieri pomeriggio alle 16.30 è stata una lunghissima seduta del Consiglio Comunale che si è conclusa solo nella notte: con 24 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astenuti, è stata approvata alle 3:46 del 30 settembre la delibera per la cessione dell'area di San Siro a Milan e Inter. Decisiva la mossa di Forza Italia che si è astenuta (tranne un consigliere che ha votato no) e ha fatto così abbassare il numero di voti favorevoli necessari per il via libera alla vendita.

