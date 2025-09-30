Il CorSera titola sul Milan: "Fattore Modric"

vedi letture

"Fattore Modric": titola così questa mattina il Corriere della Sera che esalta Luka Modric, grande protagonista anche domenica nella vittoria del Milan a San Siro nel big-match contro il Napoli. Il campione croato, che pochi giorni fa ha compiuto 40 anni, ha avuto un impatto impressionante, diventando fin da subito un leader e un punto di riferimento per i suoi compagni.

"Se il Milan è un altro Milan, gran parte del merito è di Luka. E il primo ad ammetterlo è proprio Allegri, che col Pallone d’oro 2018 ha già creato una sintonia speciale, fatta di confronti, discussioni, consigli, tattici e non solo. Un rapporto che, sempre nel rigoroso rispetto dei ruoli, va oltre quello tradizionale, classico, fra allenatore e giocatore. Max sa bene che ogni parola e ogni gesto del suo numero 14 può essere un assist per tutto il gruppo. 'Guardate Luka' continua a ripetere durante le sedute" scrive il quotidiano che poi aggiunge che il croato sta prendendo lezioni di italiano ogni giorno e che l'"effetto Modric" in casa rossonera è sotto gli occhi di tutti.

