Milan, da valutare le condizioni di Tomori in vista della Juventus. Se non ce la fa spazio a De Winter

Oggi alle 08:50Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Domenica contro il Napoli, Fikayo Tomori è stato costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo per un risentimento all'adduttore. L’evoluzione del problema verrà valutata giorno dopo giorno in vista della prossima gara di campionato del Milan che è in programma domenica sera in casa della Juventus. Se dovesse recuperare, Max Allegri lo schiererà dal 1' insieme ai "soliti" Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, altrimenti è già pronto Koni De Winter. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport. 

