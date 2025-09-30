Milan, da valutare le condizioni di Tomori in vista della Juventus. Se non ce la fa spazio a De Winter

vedi letture

Domenica contro il Napoli, Fikayo Tomori è stato costretto a lasciare il campo durante il secondo tempo per un risentimento all'adduttore. L’evoluzione del problema verrà valutata giorno dopo giorno in vista della prossima gara di campionato del Milan che è in programma domenica sera in casa della Juventus. Se dovesse recuperare, Max Allegri lo schiererà dal 1' insieme ai "soliti" Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, altrimenti è già pronto Koni De Winter. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Di seguito il programma del sesto turno di Serie A Enilive 2025/2026:

VENERDÌ 3/10

ore 20.45, Hellas Verona-Sassuolo

SABATO 4/10

ore 15, Parma-Lecce

ore 15, Lazio-Torino

ore 18, Inter-Cremonese

ore 20.45, Atalanta-Como

DOMENICA 5/10

ore 12.30, Udinese-Cagliari

ore 15, Bologna-Pisa

ore 15, Fiorentina-Roma

ore 18, Napoli-Genoa

ore 20.45, Juventus-Milan

