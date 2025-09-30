Il QS sul Milan: "Allegri sorride: ha una squadra vera (e forte)"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Allegri sorride: ha una squadra vera (e forte)". Dopo una stagione da dimenticare, la rinascita rossonera è iniziata grazie al ritorno in panchina di Massimiliano Allegri che, come prima cosa, ha fatto diventare squadra il Diavolo. Se l'anno scorso, a livello di spogliatoio, i problemi erano tanti, ora invece il gruppo milanista è unito e compatto.

Domenica sera, dopo il successo contro il Napoli, Allegri ha spiegato a Milan TV: "Oggi per noi era un test importante. Anche giocando in 10 a livello di sofferenza. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la partita, ogni tanto abbiamo forzato troppo la giocata. Dobbiamo capire i momenti, dovevamo gestirla di più la palla, capire quando accelerare e quando gestirla. La cosa che mi è piaciuta di più è che stiamo diventando squadra".

