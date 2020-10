Gazzetta - Verso Celtic-Milan: la probabile formazione rossonera

La Gazzetta dello Sport riporta la formazione del Milan che potrebbe scendere in campo contro il Celtic. Secondo la rosea, gli unici due cambi rispetto al derby sono Tonali in mezzo al campo al posto di Bennacer e Brahim Diaz sulla trequarti (lo spagnolo sostituirà l’infortunato Calhanoglu). Per il resto, tutto confermato, con Calabria terzino destro, Saelemaekers e Leao sugli esterni d’attacco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic