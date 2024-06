Il Bologna spera ancora in Zirkzee. Il CorSport: "La chiave è il fratello"

In questa prima fase di calciomercato - che aprirà i battenti ufficialmente a partire dal 1° luglio 2024 - il nome più caldo è quello di Joshua Zirkzee. Dopo la grande stagione con la maglia del Bologna che ha contribuito a riportare dopo oltre 60 anni in Champions League, il centravanti olandese è finito nel mirino di diversi club. Tra questi c'è anche il Milan, disposto a pagare la clausola da 40 milioni ma arenatosi nella trattativa con l'agente Kia Joorabchian che chiede commissioni troppo elevate.

Indipendentemente da dove andrà, sembra difficile che Zirkzee possa rimanere al Bologna, anche perché i rossoblù non hanno al momento troppo potere per trattenerlo. Eppure dall'Emilia-Romagna sperano ancora... Oggi il Corriere dello Sport titola: "Pressing su Zirkzee, la chiave è il fratello". Continua il CorSport: "Per convincere Joshua, la dirigenza è disponibile a portare a Bologna anche il classe 2005 Jordan". Se veramente Zirkzee dovesser restare al Bologna, a quel punto il suo contratto sarebbe adeguato. Il maggiore ostacolo, anche per gli emiliani, rimane l'agente Kia Joorabchian.