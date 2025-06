Il centro del nuovo progetto. Il CorSport: "Leao incassa il sostegno di Allegri"

Dopo un 2024/25 complicato si è seriamente cominciato a parlare della possibilità di vedere Rafael Leao altrove e partire dalla prossima stagione anche a fronte dell'interessamento di squadre come Atletico Madrid e Bayern Monaco. Il nuovo corso del Milan ripartirà però dal suo numero 10 anche per volontà dell'allenatore, Massimiliano Allegri, che firmato il suo contratto con il Diavolo non ha esitato due secondi ad alzare la cornetta del telefono per sentirsi con il suo top player.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Leao incassa il sostegno di Allegri", con l'auspicio che questo possa non essere deluso, anche perché il Milan ha bisogno dell'estro e delle qualità del suo numero per ripartire dopo una stagione come quella che si è appena conclusa.