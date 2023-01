Il commento del CorSport: "La nebbia su Milan e Inter"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sporti propone questa mattina un pezzo di commento a firma di Xavier Jacobelli sul momento non molto positivo di Milan e Inter. Il titolo recita: "La nebbia su Milan e Inter". In particolare, per quanto riguarda i rossoneri, viene posto l'accento su come i nuovi acquisti, De Ketelaere in primis, non abbiano ancora lasciato il segno e forse non abbiano ancora trovato una vera e propria dimensione. Ma allo stesso tempo vengono evidenziati i problemi in attacco con Giroud che difficilmente può reggere il peso di un attacco da tre partite in una settimana a 36 anni: il problema è che Ibra non si sa quando tornerà e anche Origi e Rebic spesso scompaiono dai radar. Il consiglio per l'attacco di Jacobelli si chiama Marcus Thuram.