Il CorSera in apertura: "Juve, restituiti i 15 punti (per ora). E' terza"

Il Corriere della Sera, nella sua prima pagina di oggi, in taglio alto ritaglia uno spazio per la questione Juventus e punti di penalizzazione. Il titolo recita: "Juve, restituiti i 15 punti (per ora). E' terza". Il ricorso dei bianconeri è stato accolto ma solo in parte. Infatti ci sarà un nuovo processo che potrebbe anche solo semplicemente ridefinire i punti di penalizzazione da comminare ai bianconeri.