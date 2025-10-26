Il CorSera titola: "Allegri non ne può più del molle Gimenez"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Allegri non ne può più del molle Gimenez". Se a livello di impegno e spirito di sacrificio non gli si può imputare nulla, il gol sta invece diventando un grande problema per Santiago Gimenez che è ancora a secco in Serie A (ha segnato una sola rete in stagione in Coppa Italia).

Anche Christopher Nkunku, che va detto ha giocato molti meno minuti rispetto al messicano, non è ancora andato in gol in campionato e per questo, se la situazione non dovesse migliorare nelle prossime settimane, Max Allegri si aspetta un nuovo rinforzo offensivo durante il prossimo mercato di gennaio. Se il Milan vuole davvero lottare fino alla fine per lo scudetto ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti.

