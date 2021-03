Il CorSera titola: "Pace fatta con il ct: Ibra in Nazionale dopo cinque anni"

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Pace fatta con il ct: Ibra in Nazionale dopo cinque anni". Da ieri è ufficiale che Zlatan Ibrahimovic tornerà a vestire la maglia della Svezia. L'attaccante rossonero è stato convocato per le prossime gare contro Georgia, Kosovo ed Estonia e in estate sarà a disposizione del ct svedese anche per l'Europeo. L'ultima presenza di Ibra in nazionale risale a Euro 2016.