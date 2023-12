Il CorSport affronta il problema dell'attacco: "Milan a caccia di gol, Jovic senza alternative"

Questa sera il Milan a San Siro contro il Frosinone, si presenta ancora senza i suoi due migliori giocatori offensivi, come era successo già in occasione della gara contro la Fiorentina. Leao è ancora ai box a causa della lesione muscolare rimediata a Lecce mentre Giroud deve scontare la sua seconda giornata di squalifica dopo il rosso ricevuto, sempre a Lecce.

Il Milan ha un problema di gol e il Corriere dello Sport questa mattina lo evidenzia: "Milan a caccia di gol, Jovic senza alternative". Leao e Giroud rappresentano la metà delle reti rossonere in stagione mentre Luka Jovic, unica punta di ruolo della prima squadra presente stasera, è ancora fermo a zero. Le alternative non ci sono se non scendendo con la carta di identità: l'unica riserva di ruolo è infatti Francesco Camarda che probabilmente entrerà ancora anche questa sera ma a cui di certo non si può chiedere di risolvere i problemi del Diavolo.