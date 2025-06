Il CorSport in prima pagina: "Modric, idea Milan. Occasione Rabiot"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Modric, idea Milan. Occasione Rabiot". Luka Modric è in scadenza di contratto con il Real Madrid e già da settimane ha annunciato il suo addio ai Blancos. Il croato è in cerca di una nuova squadra e tra quelle che ci stanno pensando c'è anche il Milan, sua squadra del cuore fin da piccolo.

Sempre per il rinforzare il centrocampo, il Diavolo sta valutando anche altre piste e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Adrien Rabiot, il quale ha un ottimo rapporto con il neo tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Il feeling tra i due è nato ai tempi della Juventus e chissà che non possa far nascere una trattativa reale e concreta nelle prossime settimane.