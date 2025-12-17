Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Leao recupera, Gabbia salta al sfida con Hojlund. Assalto Fullkrug: via libera all'affare low cost"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive in prima pagina sul Milan: "Leao recupera, Gabbia salta al sfida con Hojlund. Assalto Fullkrug: via libera all'affare low cost". Max Allegri ha recuperato Rafael Leao che ieri è partito regolarmente con il resto della squadra rossonera per l'Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di domani sera contro il Napoli (difficilmente potrà comunque partire titolare perchè non è al 100%).

Intanto il Milan si sta muovendo concretamente sul mercato per prendere un nuovo attaccante. E i dirigenti di via Aldo Rossi sono pronti a chiudere nei prossimi giorni per Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham che dovrebbe sbarcare a Milanello in prestito. Il tedesco è una precisa richiesta di Allegri che da tempo vuole una prima punta forte fisicamente.

