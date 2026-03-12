Il CorSport sul Milan: "Forrest Fofana"

La vittoria nel derby ha riportato uno spirito positivo in casa Milan, con i rossoneri attualmente a -7 dall'Inter. In questo finale di stagione, Massimiliano Allegri dovrà contare su tutti i suoi elementi per provare la rimonta. Uno di loro è Youssouf Fofana.

Ne parla questa mattina l'edizione del Corriere dello Sport, che spiega: "Nelle ultime due stagioni 13 assist vincenti in 78 gare. Per Allegri è una risorsa importante nelle due fasi di gioco. Il francese lotta e risulta spesso decisivo nella rifinitura. Ormai è un punto fermo del Milan".