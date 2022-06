Il CorSport titola: "Ecco Sanches, Psg permettendo"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola torna su uno dei principali obiettivi rossoneri che pare oggi essersi complicato. Il titolo recita: "Ecco Sanches, Psg permettendo". Nonostante l'inserimento non banale, soprattutto da un punti di vista economico, del club francese, il Milan non vuole mollare l'osso Sanches. Il club di via Aldo Rossi può sfruttare sia l'accordo che ha da mesi con il portoghese sia il fatto che, secondo Le Parisien, quello del Psg è stato un sondaggio. Certo è che se i francesi dovessero affondare il colpo considerando che il nuovo ds Campos ha un rapporto speciale con il giocatore, così come il probabile nuovo allenatore Galtier, ex Lille. Il Milan intanto avrebbe pronti 15 milioni di euro.