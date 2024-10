Il CorSport titola: "Milan, nodo rinnovi. Theo: intesa aperta"

Con la pausa per le Nazionali che lascia il campo a tanti argomenti extra campo relativi ai club e alcune voci sulla situazione di Theo Hernandez, è diventato caldo in casa rossonera il tema dei rinnovi di contratto con diversi giocatori che sono in trattative o a breve lo saranno con il club di via Aldo Rossi. Questa mattina il Corriere dello Sport prova a fare chiarezza e di conseguenza a fare il punto sulla situazione scrivendo: "Milan, nodo rinnovi. Theo: intesa aperta".

Nell'occhiello si racconta: "In questi giorni di sosta il club è chiamato ad affrontare anche la situazione contrattuale di alcuni big". E poi nel sottotitolo si scende nel dettaglio: "L'esterno il caso più ingarbugliato. Maignan ragiona su 5 milioni per 4 anni, Gabbia guadagnerà il doppio". Tutti e tre scadono nel 2026: l'esterno vuole rimanere in rossonero ma chiede anche un ingaggio da top; per il portiere si potrebbe arrivare al sì con una proposta da 5 milioni a stagione; nel caso del difensore italiano si raddoppierà lo stipendio attuale da 1 milione per i prossimi 4 anni.