Il CorSport titola: "Milan, per ora il nuovo è un avanzo"

Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento sui sei acquisti del mercato rossonero dal titolo: "Milan, per ora il nuovo è in avanzo". I colpi di mercato rossoneri, al netto degli infortuni, tardano a lasciare il segno o addirittura a trovare spazio. De Ketelaere è quello che ha giocato di più, con all'attivo un solo assist. Adli e Origi poco minutaggio, così come per Dest che non ha convinto. Vranckx e Thiaw inutilizzati fino a questo momento. Pioli dovrà saper attingere anche da queste nuove risorse.