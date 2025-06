Il ds può gestire un tesoro. Il CorSport: "Milan plus, 90 milioni per Tare"

Prima Marco Pellegrino, poi Tijjani Reijnders ed adesso, oramai prossimo, Yunus Musah. A questi 3 c'è da aggiungere anche il riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus e la cessione, oramai scontata, di Theo Hernandez. Insomma, il Milan si sta muovendo tanto (e bene) sul fronte delle uscite per riuscire a fare fronte ai mancati ricavi della qualificazione alla Champions League. Solo con i primi 4 nomi il club rossonero è riuscito a racimolare una cifra importante che il direttore sportivo Igli Tare dovrà (e deve) gestire bene per andare a rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri in questo calciomercato.

Il Corriere dello Sport ha infatti questa mattina titolato "Milan plus, 90 milioni per Tare". parlando delle cifre delle varie cessioni soffermandosi in modo particolare su quelle della plusvalenza di Tijjani Reijnders, diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester City nella giornata di ieri.