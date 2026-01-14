Il Galatasaray punta Fofana, ma il francese non ha mostrato finora segnali di voler lasciare il Milan

Una delegazione del Galatasaray, della quale fanno parte anche il vice-presidente Abdullah Kavukcu e l’amministratore sportivo Ugur Yıldız sono sbarcati ieri sera a Milano. Sulla loro lista ci sono diversi giocatori che militano nel campionato italiano e tra questi ci sarebbe anche il nome del centrocampista del Milan, Youssouf Fofana. Come spiega il Corriere della Sera questa mattina, è da capire se i turchi riusciranno a vincere le resistenze del francese che finora non ha mostrato segnali di voler lasciare il Diavolo.

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Max Allegri aveva coccolato in conferenza stampa Fofana, reduce dal gol sbagliato contro il Genoa: "Abbiamo fatto gli auguri a Fofana. Aveva fatto pure una buona prestazione e purtroppo è scivolato. Sono cose che capitano, all'interno di una stagione possono capitare. Il valore del giocatore è importante, ha fatto bene finora e continuerà a farlo".