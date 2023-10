Il Gazzettino: "Digiuno Milan, quattro gare in Champions senza gol"

vedi letture

"Digiuno Milan, quattro gare in Champions senza gol". Così, in taglio alto, Il Gazzettino, che dedica spazio nella sua prima pagina al Milan di Stefano Pioli e al nuovo pareggio a reti bianche di mercoledì contro il Borussia Dortmund. Con lo 0-0 in Germania diventano quattro le gare di fila senza reti dei rossoneri in Champions, dopo lo 0-0 dell'esordio nel girone con il Newcastle e il doppio ko con l'Inter in semifinale della scorsa edizione. Per Pioli un piccolo campanello d'allarme, che però al momento andrà accantonato vista l'imminente partita di domani contro il Genoa.