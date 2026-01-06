Il Milan alla ricerca di un difensore. Tuttosport: "Allegri vota Gatti"
MilanNews.it
Entro la fine di questo calciomercato Massimiliano Allegri avrà a disposizione un nuovo difensore centrale, così da ritenere completa al 100% per la sua formazione. Il direttore sportivo Igli Tare, dall'alto del suo ufficio al quarto piano di Casa Milan, starebbe valutando tutte le opzioni che potrebbero fare al caso del Diavolo, anche se il tecnico rossonero avrebbe espresso una propria preferenza.
Titola infatti questa mattina Tuttosport che "Allegri vota Gatti", suo fedelissimo fin dai tempi della Juventus. In lista anche altri giocatori, come ad esempio Coppola del Brighton, ex Verona, Okoli del Leicester, ex Frosinone, e Tiago Gabriel del Lecce, sul quale ci sarebbe però il forte interesse anche di altre squadre italiane e non.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Gatti: "La prima volta è una botta di fortuna, la seconda è una simpatica fortuna, la terza è una fortuna spudorata. Ma all’11esima non c’è più niente di casuale"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Gio Reyna: "Pulisic piace allo United? Affari suoi ma a Milano sta bene. È un top player riservato e sofisticato"
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com