Il Milan alla ricerca di un difensore. Tuttosport: "Allegri vota Gatti"

Entro la fine di questo calciomercato Massimiliano Allegri avrà a disposizione un nuovo difensore centrale, così da ritenere completa al 100% per la sua formazione. Il direttore sportivo Igli Tare, dall'alto del suo ufficio al quarto piano di Casa Milan, starebbe valutando tutte le opzioni che potrebbero fare al caso del Diavolo, anche se il tecnico rossonero avrebbe espresso una propria preferenza.

Titola infatti questa mattina Tuttosport che "Allegri vota Gatti", suo fedelissimo fin dai tempi della Juventus. In lista anche altri giocatori, come ad esempio Coppola del Brighton, ex Verona, Okoli del Leicester, ex Frosinone, e Tiago Gabriel del Lecce, sul quale ci sarebbe però il forte interesse anche di altre squadre italiane e non.