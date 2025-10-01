Il Milan è già ai piedi di Luka, la Gazzetta: "Infinito Modric"

Che Luka Modric fosse un fuoriclasse e abbia scritto la storia del calcio con la sua straordinaria carriera, non c'era alcun dubbio. Che il fuoriclasse croato potesse arrivare a Milano, in rossonero, ed essere così decisivo, nonostante i 40 anni appena compiuti e nonostante la quantità imbarazzante di trofei vinti con il Real, non poteva immaginarlo nessuno. Siamo solo a inizio stagione ma quello che Modric ha mostrato in queste prime sette partite in rossonero va oltre ogni umana (e sportiva) concezione.

Modric a 40 anni fa la differenza, lo fa in fase di possesso ma soprattutto in quella di non possesso, correndo dal primo all'ultimo secondo come se avesse 15 anni in meno. Oggi la Gazzetta dello Sport lo celebra così: "Infinito Modric. Qualità e fatica. E il video della festa fa milioni di clic". Anche quella una scena già iconica: l'esultanza sentita al triplice fischio del big match contro il Napoli. Nel sottotitolo quindi si legge: "Dopo aver corso più di 11 chilometri contro il Napoli, Luka esulta in ginocchio e raccoglie gli applausi di tutti".