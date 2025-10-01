Leao punta la Juve, il CorSport: "Rafa scalpita per domenica"

vedi letture

Dopo essere rientrato nei minuti finali della splendida vittoria contro il Napoli, ed essere apparso ancora e comprensibilmente sotto tono dal punto di vista fisico, Rafael Leao ha messo nel mirino il prossimo big match che aspetta il Diavolo domenica sera a Torino contro la Juventus. Il calciatore portoghese è dovuto stare fermo ai box per oltre un mese, molto di più di quanto si era pensato inizialmente, per un problema al polpaccio. La voglia di giocare e di incidere, specialmente in un Milan che diverte e si diverte, è tanta.

Per questo motivo oggi il Corriere dello Sport dedica un pezzo al suo rientro e a quella che è la volontà del calciatore in vista del weekend. Titola il quotidiano: "Leao aumenta i giri, jolly vero per il Milan. Dopo essere rientrato, Rafa scalpita per domenica". Difficile che Allegri lo scelga come titolare, considerando che l'equilibrio trovato oggi è vincente, ma il numero 10 ha le idee molto chiare in merito: "Il portoghese cresce e punta a tornare titolare: vuole provarci già per la super sfida dello Stadium", continua il CorSport.