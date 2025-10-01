Pulisic più un altro, la Gazzetta: "In 4 si giocano una maglia per lo Stadium"

Che il reparto offensivo rossonero quest'anno avrebbe dato tanto a cui pensare a Massimiliano Allegri, era noto. Il Milan può contare su quattro giocatori offensivi puri più, all'occorrenza, l'impiego di Loftus-Cheek o Saelemaekers come seconde punte, specialmente utilizzati in questo avvio di stagione con l'assenza di Leao e un Christopher Nkunku non ancora al meglio della sua condizione fisica. Per la Juve si riaprono i ballottaggi ma se c'è una cosa sicura è che per il tecnico livornese è meglio avere dubbi che non averli.

La certezza si chiama Christian Pulisic: dei due posti uno è suo, ci mancherebbe altro. Giocatore decisivo e il più forte tra i rossoneri al momento. Accanto a lui parte il ballottaggio, come scrive stamattina la Gazzetta dello Sport: "Attacco alla Juve. Allegri sceglie la spalla di Pulisic. Gimenez avanti, tentazione Loftus". Nel sottotitolo si legge: "Probabile la conferma del messicano. L'inglese la mossa a sorpresa. Nkunku e Leao sperano". La rosea propone proprio una tabella con percentuali dal titolo: "In 4 si giocano una maglia per lo Stadium". In pole c'è Gimenez (40%), seguito da Nkunku (30%), quindi Loftus-Cheek (20%) e infine Leao (10%).