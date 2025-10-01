Come sarà il nuovo San Siro? La Gazzetta: "Due anelli, ovale e più di 70mila posti"

Uno degli ostacoli più grossi è stato evitato: Milan e Inter hanno ottenuto l'ok dal Consiglio Comunale per l'acquisto dell'area di San Siro e dei suoi parcheggi. Il percorso, però, è ben lungi dall'essere completato: ora sarà necessario rispondere a ricorsi ed esposti (già annunciati), eseguire il rogito prima del 10 novembre, presentare e avviare un progetto che è già stato affidato a uno studio di assoluto livello come Manica & Foster + Partners. Ed è proprio sull'idea di progetto che si concentra oggi la Gazzetta dello Sport.

Scrive la rosea questa mattina sul progetto del nuovo San Siro: "Il nuovo stadio avrà due anelli, sarà ovale con più di 70mila posti". E poi ancora nel sottotitolo: "Secondo le indicazioni dei due club spariranno le travi rosse del Meazza. E il campo non sarà coperto". L'idea è di una struttura dalla forma ovale e con circa 71.500 posti a sedere. L'area interessata, nella sua interezza, ricopre 281.000 metri quadrati e oltre allo stadio sarà occupata da: museo, negozi dei club, hotel, aree ristoro... Resterà in piedi dell'attuale stadio l'angolo tra Curva Sud e tribuna arancio: sarà una memoria del vecchio San Siro e ci saranno uffici e aree commerciali o di intrattenimento.