Vendita San Siro, la Gazzetta studia i prossimi step: "Subito rogito, poi via al progetto"

vedi letture

La vendita di San Siro da parte del Comune di Milano a Milan e Inter è il tema centrale di questi giorni: non può essere altrimenti dal momento che si tratta di una decisione storica. Dopo la decisione del Consiglio Comunale, arrivata a notte fonda, c'è da concretizzare l'atto d'acquisto e sarà proprio questo uno dei primi passi da compiere nei prossimi giorni per evitare spiacevoli sorprese o clamorosi ribaltamenti di scena. Oggi la Gazzetta dello Sport analizza gli step che dovranno intraprendere i club.

Titola la rosea: "San Siro venduto. Subito il rogito, poi via al progetto. Nel 2027 i lavori". Nel sottotitolo aggiunge: "Ok del Consiglio Comunale alla proposta di Inter e Milan. I club pagheranno i primi 73 milioni entro il 10 novembre". La Gazzetta con l'ausilio di qualche domanda ha provato a tracciare il percorso da qui in avanti. La vendita deve essere definita entro il 10 novembre, data in cui scatterebbe il vincolo sul secondo anello: prima andranno dribblati i diversi ricorsi al TAR, esposti alla Procura e alla Corte dei Conti che sono già stati annunciati. I lavori cominceranno, se tutto va bene, nella prima metà del 2027 e termineranno entro il 2031 in modo da avere l'impianto a disposizione per Euro 2032. Tra il '31 e il '31 si procederà anche alla demolizione del 90% dell'attuale San Siro.