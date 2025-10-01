Rafa c'è, il QS titola: "Leao corre per riprendersi il Milan"

Rafael Leao è tornato. Non ancora ai suoi livelli, e ci mancherebbe altro dopo oltre un mese lontano dal calcio giocato a causa di un infortunio muscolare al polpaccio, ma è rientrato a disposizione di Allegri e ha già calcato il campo nei minuti finali della partita vinta contro il Napoli. Ora arriva la Juventus e poi ci sarà la pausa per le Nazionali: un periodo per ritrovare la condizione migliore e farsi trovare al 100% alla ripartenza del campionato di Serie A dopo la seconda sosta per la Nazionale.

Oggi il QS dedica un pezzo a Rafael Leao e titola così: "Leao corre per riprendersi il Milan. Allegri aspetta Rafa e detta le regole". Nel sottotitolo viene poi aggiunto questo: "In estate l'allenatore ha chiesto al portoghese di uscire dalla sua comfort zone della fascia e cambiare ruolo". Contro il Bari aveva cominciato benissimo, prima di infortunarsi: gol da centravanti vero, con la testa. Vedremo quando di nuovo sarà in palla come si amalgamerà con una squadra che offensivamente ha fatto vedere buone cose.