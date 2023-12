Il Milan ne fa tre al Frosinone, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan ne fa tre al Frosinone, sfruttando tutte le occasioni che si crea, e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo la partita contro la Fiorentina, un avvenimento che non si vedeva da inizio ottobre. I rossoneri possono sorridere al pensiero di uno Jovic finalmente decisivo, di un Theo difensore centrale inedito, di un Maignan eccezionale tra i pali e come assistman. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport titola in taglio centrale, occupando la maggior parte della prima pagina: "Il Diavolo è vivo". Nell'occhiello si esalta Jovic: "Il Milan batte 3 colpi. Gol e assist di Jovic". Poi nel sottotitolo si legge: "Vanno a segno pure Pulisic e Tomori. Pioli scaccia la crisi: è a 3 punti dall'Inter". Quindi il Corriere dello Sport che pone l'accento sempre sulla prestazione dell'attaccante serbo ma anche su quella di Christian Pulisic, autore del secondo gol: "Jovic e Pulisic; risveglio Milan". Nel sottotitolo si fa riferimento alla classifica: "L'ex viola, l'americano e Tomori blindano Pioli e il terzo posto". Poi c'è Tuttosport che recita: "Jovic toglie le ansie al Diavolo".