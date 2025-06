Il Milan non lo molla. Il CorSport: "È Ricci il primo obiettivo di Tare"

Sono mesi che si parla di lui, e con Igli Tare in dirigenza la situazione non è di certo cambiata. Samuele Ricci è e resta il primo obiettivo del Milan per questo calciomercato, ancora di più nel momento in cui Tijjani Reijnders dovesse salutare in direzione Manchester City.

Il club rossonero sembrerebbe avere le idee chiare, come confermato questa mattina anche dal Corriere dello Sport che in merito ai movimenti in entrata del Diavolo ha titolato "È Ricci il primo obiettivo di Tare", calciatore seguito fra le altre cose anche dai rivali dell'Inter e che il presidente del Torino Urbano Cairo la bellezza di 30 milioni.