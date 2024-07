Il Milan non si ferma a Pavlovic, la Gazzetta: "Emerson rossonero"

Nell'arco di pochissimo tempo il Milan potrebbe battere ben due colpi consecutivi in questo calciomercato: Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal. Definiti gli ultimi dettagli che faranno ufficialmente diventare il serbo un nuovo giocatore di Paulo Fonseca (per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro, 18 dei quali di base fissa), la dirigenza rossonera si dedicherà interamente ai dialoghi con il Tottenham per Emerson Royal, per il quale si sarebbe registrata un'importante accelerata negli ultimi giorni dopo il grave infortunio di Alessandro Florenzi.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante gl Spurs non si smuovano dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro per il brasiliano, "il rilancio rosssonero, quattorcidi milioni più un paio di bonus (non facili), hanno avvicinato il traguardo". La sensazione che aleggia dalle parti di Casa Milan è che con un piccolo sforzo del club londinese la trattativa potrebbe andare in porto, anche perché si sarebbe non solo liberato un posto nella Uefa del Milan dopo l'infortunio di Florenzi, ma anche perché Emerson Royal non vede l'ora di iniziare una nuova avventura in Serie A.