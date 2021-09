Il Milan sfida l'Atletico, La Gazzetta dello Sport: "Cholo a noi due"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al Milan in vista della sfida di Champions in programma stasera a San Siro. "Cholo a noi due", titola la rosea, che poi aggiunge: "Pioli-Simeone, due modi di essere leader. Con l'Atletico i rossoneri al primo euro-bivio: subito Rebic. Il ritorno di Suarez in Italia: dall'esame farsa alla supersfida".