Il Milan si prepara a rifare la difesa. La Gazzetta: "Allegri alza il muro"

Uno degli obiettivi di Massimiliano Allegri è quello di dare solidità ed equilibrio alla difesa del Milan, che nelle ultime due stagioni ha subito tanti, anzi, forse anche troppi gol per una squadra che tradizionalmente ha sempre fatto della difesa i suoi punti di forza. Il tecnico toscano si prepara dunque a rifare il reparto arretrato rossonero anche a fronte di tutti quelli che sono i movimenti in programma in questo calciomercato.

In merito a questo argomento La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Allegri alza il muro", facendo anche il nome dei due calciatori che il Milan avrebbe messo nel mirino per andare a rinforzare il proprio reparto arretrato. Stiamo parlando di Jakub Kiwior e Oleksandr Zinchenko, che nei piani del tecnico toscano dovrebbero rispettivamente andare a sostituire Malick Thiaw e Theo Hernandez.