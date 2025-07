Il Milan vuole il suo nuovo terzino destro, il CorSport: "Stretta per Pubill"

La notizia di ieri è stata che il Milan ha mandato alcuni suoi membri dello staff medico a Barcellona, in una clinica privata, per incontrare l'obiettivo di mercato Marc Pubill e accertarsi dal vivo della condizione del suo ginocchio che, secondo la versione ufficiale dell'Atalanta, fece saltare il trasferimento dello spagnolo a Bergamo l'estate scorsa. Le visite preliminari sono state accordate anche dal club attuale del giocatore, l'Almeria, e sono state svolte alla presenza dell'entourage del 22enne. La notizia è stata anticipata da MilanNews.it.

Questa mattina Il Corriere dello Sport fa il punto all'indomani di questa situazione singolare che però aveva il fine di dare al Milan qualche certezza in più prima di impostare una trattativa vera e propria. Il titolo recita: "Milan, controllo ok. Stretta per Pubill". Nell'occhiello si legge: "Un anno fa il problema al ginocchio riscontrato nelle visite mediche bloccò il suo passaggio all'Atalanta". Quindi nel sottotitolo: "I medici rossoneri ieri a Barcellona per monitorare le condizioni fisiche del terzino. Adesso la chiusura". Visita che è andata bene e che apre il campo al Milan per andare sul concreto.