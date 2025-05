Il nuovo Leao. La Gazzetta: "Rafa da trasferta. È tornato leader e insegue l'Europa"

Rafael Leao è sicuramente uno di quelli che ha giovato di più dal cambio modulo. Grazie alla muraglia che è stata eretta dietro di lui, il portoghese può esimersi da qualche compito difensivo, concentrandosi prevalentemente su quella che è la specialità della casa: attaccare e strappare le difese avversarie con i suoi scatti.

In stagione sono 9 gli assist e 7 i gol in campionato, tutti in trasferta tra l'altro. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Rafa da trasferta. È tornato leader e insegue l'Europa", che ricordiamo può essere raggiunta solo tramite la vittoria della finale di Coppa Italia, trofeo che in caso di vittoria permetterebbe al 10 del Milan di completare l'albo dei trofei vinti in Italia.