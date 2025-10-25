Il Pisa ferma il Milan. Il QS: "Diavolo salvo per la coda"
Il Pisa si toglie la soddisfazione di fermare la capolista della Serie A, in casa sua. E per un momento si è addirittura pensato potesse addirittura portarla a casa la formazione di Alberto Gilardino, ma dalla lunga distanza Athekame è riuscito a rimediare ad alcuni errori commessi (soprattutto sul 1-2 avversario) riportando il pareggio in parità e quanto meno permettendo al Milan di tornare a casa con un punto.
Un pareggio che a prescindere sta stretto al Diavolo, nonostante le dinamiche con le quali è arrivato, e che Il QS, edizione Il Giorno, ha commentato questa mattina titolando in primo piano "Diavolo salvo per la coda"...di Athekame.
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
