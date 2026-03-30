Il primo colpo per il futuro. Il CorSport: "Il Kostic del gol"

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Come un fulmine a ciel sereno il Milan ha negli scorsi giorni chiuso per l'arrivo in rossonero di un giocatore molto interessante, Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado, prospetto di cui si parla un grande bene. Il club rossonero aveva cercato di strappare alla concorrenza il montenegrino già lo scorso gennaio, ma alla fine è bastato aspettare qualche mese di più per la definitiva fumata bianca.

È il più classico dei colpi del futuro, anche perché il ragazzo arriverà a giugno e sarà inizialmente aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo, dove avrà l'opportunità di crescere e fare esperienza tra i grandi. In merito a quest'interessante operazione in entrata del Milan, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Il Kostic del gol". Ricordiamo che l'attaccante classe 2007 arriverà in rossonero per una cifra che si aggira attorno ai 3 milioni di euro.