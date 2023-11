Il QS e le parole di Pioli prima del B.Dortmund: "Il mio Milan come Sinner"

"Il mio Milan come Sinner". Queste sono state le dichiarazioni di Stefano Pioli, rilasciate alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund e riprese in prima pagina dal Quotidiano Sportivo. Jannik, grande tifoso milanista e reduce dalla bellissima vittoria della Coppa Davis con la Nazionale italiana, sarà in tribuna a San Siro e il tecnico rossonero chiede ai suoi ragazzi di ispirarsi a lui nella serata più importante della stagione fino a questo momento.

Il destino europeo del Milan è tutto nelle sue mani: vincendo stasera contro il Borussia e poi nell'ultima partita del Girone F in casa del Newcastle, i rossoneri avrebbero infatti la certezza di qualificarsi agli ottavi di Champions League, indipendentemente dai risultati della altre. Al momento la classifica del Girone F è questa: Borussia Dortmund 7 punti, PSG 6, Milan 5 e Newcastle 4. I giochi sono ancora tutti aperti.