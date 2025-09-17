Il QS elogia Allegri: "Ha trovato le chiavi giuste. Difesa blindata"

vedi letture

Se c'era una cosa che ci si aspettava da Massimiliano Allegri quando è stato riportato sulla panchina del Milan nel mese di maggio, era la possibilità che il Diavolo tornasse ad avere equilibrio e una fase difensiva solida. Oggi, dopo quattro gare ufficiali, di cui tre di campionato, con due gol subiti complessivamente si può dire che il lavoro del tecnico livornese è già a buon punto. Va sottolineato come l'unico big match vero e proprio sia stato l'ultimo contro il Bologna, in cui effettivamente il Diavolo non ha concesso: la tenuta va testata con continuità su altre prove più toste, che arriveranno presto.

In ogni caso, per il momento, il Milan si gode una buona fase difensiva che giustamente, in questi giorni, viene elogiata. Lo fa anche il QS che questa mattina ci dedica un articolo di commento. Scrive il quotidiano sportivo: "Allegri ha trovato le 'chiavi' giuste. La svolta: difesa del Diavolo blindata". Nel sottotitolo quindi viene aggiunto: "È la squadra che ha concesso meno tiri in Serie A. Il tecnico squalificato per un turno, salta l'Udinese". Il Milan è reduce anche da due clean sheet consecutivi in campionato.