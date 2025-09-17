L'Udinese per il Milan, Tuttosport: "Runjaic lavora a un tridente Bravo-Zaniolo-Davis"

Dopo aver sconfitto il Bologna per 1-0 nel primo big match stagionale, con un risultato che è stato anche un po' stretto ai rossoneri che hanno creato tanto e concesso niente alla squadra di Vincenzo Italiano, il Milan ha tutta la settimana per poter preparare il prossimo impegno. I rossoneri scendono in campo sabato sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese che, al momento, è davanti di un punto rispetto alla formazione di Allegri in virtù delle due vittorie e del pareggio alla prima giornata.

Non sarà facile contro una squadra che ha subito solamente due gol, esattamente come il Milan, e che può contare su una fase difensiva molto solida. Ma per sorprendere i rossoneri, anche loro dietro compatti in questo avvio, il mister Kosta Runjaic sta pensando a come sparigliare le carte. Lo riporta oggi Tuttosport che titola così: "Runjaic lavora anche a un tridente con Bravo e Zaniolo a supporto di Davis". Iker Bravo è stato il match-winner di Pisa e Zaniolo sta piano piano entrando in condizione. Nel preparare la gara, Allegri dovrà considerare anche queste variabili.