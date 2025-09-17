Via libera San Siro, il CorSera: "C'è l'accordo con Inter e Milan"

Questa volta potrebbe essere finalmente la volta giusta: dopo anni di tira e molla, di un passo in avanti e cento indietro, Milan e Inter sono vicine a mettere le mani su San Siro che, una volta acquistato, potrà essere demolito e ricostruito dai due club. A fornire maggiori aggiornamenti, questa mattina, è il Corriere della Sera che, nella sezione sport, vi dedica un intero pezzo di approfondimento in cui vengono spiegati i dettagli e i prossimi passaggi in Comune affinchè il passaggio di proprietà avvenga.

Il titolo recita: "San Siro, c'è l'accordo con Inter e Milan". Subito sotto viene posta una citazione del sindaco Giuseppe Sala: "Deve essere pronto per il 2031". Non una data casuale, dal momento che nel 2032 l'Italia ha in programma di ospitare l'Europeo insieme alla Turchia. Nel sottotitolo qualche dettaglio di natura più tecnica: "La giunta darà l'ok alla vendita per 197 milioni, è il primo atto. Poi sarà corsa contro il tempo". E poi ancora un'informazione di carattere formale: "Il Comune non si farà carico della demolizione e della rifunzionalizzazione".