San Siro ci siamo! La Gazzetta: "Il sindaco dice sì, oggi la questione in giunta"

La situazione San Siro sembra essere vicina a essere sbloccata. Nonostante tutti gli indizi delle ultime ore portano a pensare con positività e ottimismo, la storia degli ultimi anni intorno al nuovo San Siro o in generale al nuovo stadio del Milan e dell'Inter ha comportato troppi colpi di scena e dietrofront improvvisi per far sì che si dormano sonni tranquilli. Eppure le parole del sindaco Sala ieri sono state chiare: "Il nuovo impianto pronto per il 2031, altrimenti Milano perderà l'Europeo".

Oggi la Gazzetta dello Sport titola: "San Siro, c'è l'accordo. Il sindaco dice sì a Inter e Milan". E ancora Sala ieri ha aggiunto: "Se tutto va bene domani (oggi, ndr) dovremmo andare in Giunta, perché di fatto con i club siamo arrivati a un accordo". Dunque questa mattina dovrebbe esserci la delibera della Giunta. Continua la rosea nel sottotitolo: "Sala annuncia la delibera, poi il progetto dovrà passare in Consiglio Comunale e partire entro il 10 novembre". In questa data, va rimarcato, si attiva il vincolo sul secondo anello che renderebbe tutto molto più difficile.