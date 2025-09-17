Ora c'è il 3-5-2 ma più avanti? Tuttosport: "Allegri il trasformista"

vedi letture

Oggi il tecnico livornese Massimiliano Allegri ha cominciato la stagione giocando con il 3-5-2: sin dalle gare di preparazione estiva, già nella tournée in Asia e Pacifico, l'allenatore ha optato per una linea difensiva a tre, schieramento che è stato confermato anche una volta che sono iniziati gli impegni ufficiali tra Coppa Italia e Serie A. Un modulo che viene incontro alle caratteristiche della rosa rossonera con tanti centrocampisti e più giocatori di fascia che terzini veri e propri.

Nonostante questo Allegri non sarà ancorato alla sua idea tattica ma come ha spesso dichiarato in queste settimane, per lui, più che il modulo vero e proprio, conta soprattutto la posizione che i giocatori prenderanno in campo. Per questo Tuttosport oggi conduce un'analisi con questo titolo: "Allegri il trasformista di un Milan a più facce". Nel sottotitolo si legge: "Difesa a tre o a quattro, attacco con due trequartisti in appoggio a una punta o tridente offensivo: il tecnico non dà riferimenti". Tra 3-5-2, 3-4-2-1 e 4-3-3, Allegri può veramente svariare. Ancora il quotidiano: "Davanti le certezze sono Leao e Pulisic, in mezzo la linea franco-croata. Il jolly che spariglia le carte è il sempre più decisivo Saelemaekers".